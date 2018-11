Via libera ai diesel Euro 3 per over 70 e disoccupati

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alleggerite le regole anti-smog, arriva il condono ambientale per over 70 e poveri. La Regione pensa ad allentare un po' il blocco della circolazione dei diesel, esteso per la prima volta fino agli Euro 3: potranno circolare le macchine degli over 70, persone che utilizzano il mezzo per stretta necessità, per andare a fare la spesa, dal dottore o dai figli.Il ragionamento della Regione è questo: non tutti gli over 70 sono nelle condizioni economiche di comprare un veicolo nuovo, meno inquinante, quindi, aiutiamoli. Si parla di circa 20mila mezzi che, in base agli esperti, «sono responsabili di non più dello 0,5% delle emissioni di pm10».La deroga potrebbe arrivare anche per i più poveri, ma in questo caso si deve ipotizzare una soglia di reddito. Sotto i 14mila euro di Isee sarebbero esonerati, per fare un esempio, circa 22mila proprietari, secondo i dati del Pirellone.(S.Rom.)