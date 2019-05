Via Lamarmora pianta cade sulla strada: donna ferita

Ancora un albero che precipita all'improvviso, il quinto in pochi giorni. Questa volta però con una persona leggermente ferita, trasportata al pronto soccorso in codice verde. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Lamarmora 5, zona Crocetta: un imponente tiglio di 20 metri di altezza, all'interno di una proprietà privata, si è schiantato al suolo all'improvviso ma oltre la recinzione, travolgendo la linea aerea di Atm e abbattendosi su un taxi.

L'autista è rimasto illeso, ma i rami coinvolgendo la linea aerea dell'Atm e infine schiantandosi su un taxi. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, mentre una'anziana di 72 anni è stata colpita da alcuni rami. La donna è caduta a terra ed ha riportato escoriazioni a una gamba. Per precauzione è stata trasportata al Policlinico.

