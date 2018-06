Via gli scantinati abusivi, la preghiera in sei edifici

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sei moschee autorizzare per dire basta agli scantinati dove gli islamici pregano di nascosto. È il progetto di Sala, che con il Piano delle attrezzature religiose (compreso nel Piano di governo del territorio) intende regolarizzare quattro luoghi di culto islamici ora abusivi: via Padova, dell'associazione Al Waqf Al-Islami in Italia; via Maderna della comunità Milli Gorus; via Gonin dell'Associazione Der El Hadith; via Quaranta della Comunità Islamica Fajr.Il piano prevede anche la creazione nuove moschee. Sono tre le aree pubbliche che saranno messe a bando al termine dell'approvazione del Piano di governo del territorio: si tratta di via Marignano, via Esterle e un'area di via Novara. Per la prima c'è l'interesse degli Evangelici, per le altre due quello delle comunità islamiche. In ogni caso, i bandi sono aperti a tutti i culti, perché il Comune si rivolge a tutte le confessioni religiose, ma è in palese contrasto con la legge regionale che pone forti limiti all'apertura di moschee.Palazzo Marino non fa discriminazioni, purché si realizzino «spazi di preghiera rispettosi delle norme di sicurezza previste dal ministero degli Interni». Nei prossimi 60 giorni le parti sociali e i Municipi potranno presentare le proprie osservazioni al documento moschee, che dopo l'estate approderà in giunta e poi in Consiglio comunale.(S.Rom.)riproduzione riservata ®