«Via Cosenz terra di nessuno»

«Il nostro parco è diventato terra di nessuno. Ci sono persone che si ubriacano, altre che usano l'area giochi destinata ai bambini per far fare i bisogni ai cani. E poi ci sono quelli che spacciano e tantissimo degrado».A parlare a nome dei residenti di via Cosenz - zona Bovisa - è Ivana Granata, capofila dell'omonimo comitato di quartiere.Granata abita qui da tre anni, come altre 600 famiglie che hanno deciso di investire in un nuovissimo complesso residenziale. «L'area verde è stata bonificata anche con i nostri soldi, come onere di urbanizzazione per la costruzione dei palazzi - racconta - ma ormai per noi è difficile da frequentare. Molte aiuole sono state distrutte dalle auto in sosta selvaggia, il campo da basket non è recintato e quindi spesso è preda dei vandali, mentre i giochi dei bambini vengono sporcate dalle deiezioni dei cani».Ma i problemi maggiori arrivano di sera. «Girano persone poco raccomandabili - conclude - io stessa in alcune occasioni ho visto spacciatori all'opera. Ma di agenti della polizia locale ne vediamo pochi. Chiediamo più sicurezza perché così non è possibile andare avanti».(D.Uva)riproduzione riservata ®