VIA COL VENTO

Michela Corna

In bicicletta dalla Darsena fino al confine con il Comune di Assago. È un tratto della superstrada per le due ruote - battezzata con il nome VenTo - che da Torino porterà a Venezia, passando appunto anche da Milano. «Stiamo completando il progetto», assicura l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

La gara per realizzare la ciclabile è fissata a settembre, con inizio lavori nell'estate 2020. Si tratta di un progetto molto ambizioso e green da 2,5 milioni di euro, di cui 750mila di finanziamento statale e un milione 750mila euro di risorse del Comune. «Un percorso che correrà lungo l'Alzaia del naviglio pavese, lungo 8 chilometro, da via Darwin fino ad Assago, percorribile in bicicletta in entrambi i sensi, con alcuni tratti separati dalla strada - anticipa l'assessore - in altri tratti, invece, la carreggiata sarà percorribile anche dalle macchine, ma solo quelle dei residenti e a velocità limitata di 30 chilometri orari». Sarà l'occasione di riqualificare l'Alzaia e il Naviglio Pavese, oltre a tutti i quartieri che vi si affacciano.

Uno dei nodi sarà quello dei parcheggi, che andranno a sparire. «È vero. Tutta la sponda sarà liberata dalle vetture parcheggiate prosegue Granelli - i 265 posti auto, irregolari ma utilizzati dai cittadini, saranno restituiti agli abitanti, aggiungendo 50 nuovi posteggi recuperati in Alzaia e nelle vie interne fra cui via Fra Cristoforo, via Renzo e Lucia, via Imperia, via Bordighera». Poi, l'annuncio della linea dura per i parcheggi selvaggi: «Tutta la sosta di questi quartieri, circa 2.165 posti, sarà a pagamento per chi viene da fuori e gratuita per i residenti, con più controlli, perché vogliamo salvaguardare chi ci vive. E diminuire chi entra a Milano con il proprio veicolo, favorendo invece chi usa il mezzo pubblico e i parcheggi di interscambio». Poi, verranno piantati alberi e sarà proibita la percorrenza delle macchine in ingresso e uscita dalla città che, secondo Granelli, «devono usare strade più appropriate come l'autostrada o via Chiesa Rossa». Obiettivo: meno auto da fuori, più verde, quindi, più aria pulita.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

