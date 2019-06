VIA AL PROCESSO

Maxi rogo in Bovisasca, la Ipb srl, la società proprietaria del deposito-discarica abusivo chiede 2 milioni e mezzo di euro di danni. Ha preso il via il processo per l'incendio del deposito di ottobre in via Chiasserini per cui sono alla sbarra 4 persone per traffico illecito di rifiuti per il quale sono alla sbarra 4 persone. A quantificare la cifra, comprensiva della bonifica e del recupero del capannone, è stato l'avvocato Antonella Pettinato. Il collegio ha anche ammesso due parti civili, la Città metropolitana e il Comune che hanno calcolato danni rispettivamente in 1 milione e 759mila euro (sono compresi i danni di immagine) e 2,2 milioni di euro. Presente Aldo Bosina, il 55enne amministratore di fatto della Ipb Italia, la società a cui era stato affittato il deposito. L'uomo si trova ancora in carcere a Novara da febbraio mentre sono ai domiciliari gli 3 altri imputati. Altri nove hanno scelto riti alternativi.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA