Via Abbiati, la rinascita di San Siro

Il seme della rinascita. In via Abbiati, tra le case popolari e le strade degradate in zona San Siro, è stato riqualificato il marciapiede: 300 metri, per una superficie totale di 1300 metri quadrati e un investimento di settemila euro. Ieri, l'inaugurazione con la promessa che da lì parte la rigenerazione del quartiere. Il progetto è stato realizzato grazie a un patto tra onlus, Cariplo, Politecnico e Comune. Ora ci sono fioriere, rastrelliere per bici con la scritta abbi cura, strisce colorate. È il marciapiede anti-degrado voluto proprio dai cittadini che hanno detto basta a parcheggi selvaggi e ai cumuli di rifiuti, perfino elettrodomestici e materassi, che invadevano l'area destinata ai pedoni. E ora è fondamentale che proprio i residenti se ne prendano cura. Al taglio del nastro il sindaco Sala ha rilanciato «la creazione di un tavolo a cui si siedano Comune e Regione per riqualificare il quartiere di San Siro».(S.Rom.)

