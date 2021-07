«Vi spettinerò, ma con giudizio». La promessa viene da Piero Pelù, uno che di palco e di rock se ne intende. La voglia di live è tanta, da una parte e dall'altra del grande rito, ma i tempi sono strani e difficili, quindi tocca al sacerdote segnare il percorso per i fedeli.

Al Carroponte di Sesto San Giovanni domani 15 luglio - tappa milanese del tour Gigante Live - tocca all'artista fiorentino, accompagnato dalla fida band Bandidos, spiegare a colpi di canzoni che «si esce finalmente dal buio».

Si torna live, si torna rock: contento?

«Figuriamoci. Io la vivo come una rinascita. Questo è il tour che avrei dovuto fare un anno fa».

A fine febbraio 2020 era uscito l'album Pugili Fragili, al Festival di Sanremo la sua performance aveva conquistato tutti. Poi lo stop.

«È stato frustrante. Ora, però, quella rabbia va declinata in sana energia. Si deve restare intelligenti. Di mio ci ho messo una scaletta studiata ad hoc».

Ci spieghi.

«Ho preparato un repertorio di brani miei e dei Litfiba costruito a quartine: ogni quartina parte con una ballata, poi in crescendo si arriva al pezzo tirato. Dopodiché si riparte. Si gestiranno le ondate di energia, diciamo così. La gente salta e suda, ma per brevi momenti».

Chi cantava El Diablo si è fatto diligente?

«La verità è che noi del mondo della musica le regole le abbiamo accettate, anche a prezzo di duri sacrifici. Ma se penso ai rave party improvvisati a Codogno e Pisa, iniziative di pura irresponsabilità, mi incavolo».

Come ha influito sul rocker Pelù lo stop dei concerti?

«Non sono mai stato fermo. Ho scritto un romanzo dal titolo Spacca l'infinito, incentrato sulla storia della mia famiglia dalla Prima guerra mondiale ad oggi; ho scritto le musiche per il film di Claudio Amedola I Cassamortari. E ho vestito i panni di un Dante rock nello spettacolo teatrale A riveder le stelle insieme ad Aldo Cazzullo».

Tornare a Milano le regala qualche emozione?

«A Milano ho anche una casa, dove passo diversi mesi dell'anno. Questa è una città che amo davvero, è stimolante nonostante le ultime difficoltà. Se penso a Firenze, oggi seduta dopo gli stimoli degli anni '80 e '90 non c'è paragone».

Qui a Milano partecipò al talent-show Rai The Voice of Italy insieme a Raffaella Carrà. Che ricordo ha di lei?

«Io e Raffaella, un'intesa immediata. Fu proprio lei a volermi nello show. Sensibile, colta, intelligente. Una ragazzaccia come me».

Il 15 luglio. Carroponte, Via Granelli, 1. Sesto San Giovanni. Ore 21

