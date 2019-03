Vestire il personaggio Disney preferito, da Cenerentola a Spiderman, dagli Incredibili a Captain Marvel. Accade oggi e domani nel Disney Store di Milano corso Vittorio Emanuele. Per festeggiare insieme, i piccoli possono partecipare alle attività gratuite, tra cui creare e colorare le proprie orecchie di Topolino (info shopDisney.it/events). Anche al Mudec di via Tortona domani ci si può creare la maschera, questa volta ispirandosi ai Paesi del mondo, dal poncho peruviano al kimono giapponese (ore 17, meglio prenotare). Se si preferisce il teatro, ecco domani al Carcano Il Mago di Oz, il musical con la compagnia Fantateatro, che racconta la meravigliosa fiaba scritta da Frank L. Baum, portata sul grande schermo nel 1939 con protagonista Judy Gardland. È la storia di Dorothy e del suo cagnolino Totò che devono trovare la Città di Smeraldo per riuscire a tornare a casa. Con loro il Leone, l'Uomo di Latta e lo Spaventapasseri (ore 15). Al Teatro Munari domenica è di scena Elisir. Pene di cuore del coniglio Nemorino, rielaborazione dell'elisir di Donizetti, ambientato in una fattoria (ore 10 e 16.30). Fino a Jugar/Giocare allo Spazio Teatro89, in cui vanno in scena tutti i giochi del mondo presentati dalla compagnia messicana Teatro al Vacìo (ore 11). (M.Cor.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA