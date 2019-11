VERSO LA SFIDA CON LA JUVE

MILANO - Suso è completamente recuperato e allo Stadium domenica sera contro la Juve sarà regolarmente in campo. Nessun dubbio per Stefano Pioli deciso ad affidarsi ancora a Calhanoglu e Piatek. Ancora escluso Leao, così come Rebic che non hanno convinto il tecnico rossonero che da loro si aspetta una reazione, una scintilla una volta in campo. Succederà anche con la Juventus, ma solo a partita in corso.

Dietro niente difesa a tre (era un'idea) perché Musacchio non potrà essere della partita. L'argentino ha continuato a lavorare lontano dai suoi compagni, alle prese con un lavoro personalizzato per smaltire il fastidio muscolare all'adduttore. In mezzo al campo rimane in piedi la possibile esclusione di Paquetà per un centrocampo di muscoli con Kessie e Krunic con Bennacer in ballottaggio con Biglia.(L.Ucc.)

