Verso l'accordo sui pagamenti Club e Comune sono più vicini

L'ottimismo si fa largo nei corridoi di Palazzo Marino. Sul fronte San Siro le distanze tra club e Comune si sono progressivamente ricucite sull'altare della cittadella dello sport che Inter e Milan hanno suggerito al posto del Meazza.

Ieri, il sindaco Giuseppe Sala si è detto «più ottimista» rispetto a qualche settimana fa. Oltre al salvataggio di San Siro «non solo come vestigia, ma come una realtà viva. Mi piace che il Meazza possa diventare una cittadella dello sport, diverso da come è oggi», il primo cittadino ha sottolineato che il Comune non poteva rischiare di «essere penalizzato economicamente dalla proposta dei club».

Nell'ultimo incontro tra squadre e amministrazione erano infatti atterrati gli aspetti economico-finanziari dell'operazione. La prima proposta presentata da Inter e Milan, infatti, chiedeva di cominciare a pagare per il diritto di superficie dell'area dopo 32 anni, dal 2033, ossia dopo essere rientrati dell'investimento.

Lo stop è arrivato invece dall'assessore al Bilancio Roberto Tasca, che ha imposto che «il flusso di denaro parta da quando si comincia ad avere il bene in gestione per alimentare quello che perdiamo dall'altra parte». A oggi infatti, Il Comune percepisce per lo stadio 10 milioni di euro ogni anno, di cui 5 entrano nelle sue casse e 5 vanno in manutenzione. Inter e Milan «hanno capito le nostre ragioni», ha spiegato Tasca, facendo presagire un accordo vicino alle richieste del Comune. In termini economici, lo stadio ha un valore patrimoniale di 100 milioni, 90 se si parla, come in questo caso, di una cessione del diritto di superficie. Un valore che «dobbiamo ritrovare nel piano economico e finanziario del progetto». Rimane invece aperto il tema della gestione del futuro Sport District di San Siro e i conseguenti ricavi. «Bisogna capire cosa ci sarà nella cittadella e come sarà gestita: rimarrà privata, e quindi la gestiranno i club per 90 anni, ottenendo ricavi? Oppure sarà tutta pubblica, e le squadre si faranno carico dei costi di manutenzione?», si è chiesto Tasca. «Su questo abbiamo chiesto ai club di fare una valutazione. La soluzione ottimale sarà probabilmente una via di mezzo».

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

