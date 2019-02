VERSO IL RITORNO

Da Palazzo Marino all'Europarlamento. Prende forma in seno al Pd la candidatura di Giuliano Pisapia alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Nord Ovest. Ieri l'ex sindaco di Milano ha partecipato a Roma a un incontro di Nicola Zingaretti in vista delle primarie del Pd di domenica prossima. «Caro Nicola, sei stato molto presente ogni volta che è stato necessario. Ora siete voi che ce la potete fare, io sarò con voi. Non bisogna più guardare ai litigi del passato, ma alle prospettive del presente e alle speranze del futuro».

Parole che suonano come segnali di apertura per un ritorno alla politica attiva. Zingaretti ha subito fato capire che la porta è aperta: «Giuliano Pisapia capolista alle elezioni europee? Magari. Sarei onorato se fosse disponibile mettersi a disposizione. Dipende da lui ma è una risorsa eccezionale che aiuterebbe a dare un segno che qualcosa sta cambiando». Pisapia per il momnto temporeggia: «Sono onorato, ma mi sembra prematuro».(G.Obe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA