VERSO GLI OTTAVI

Marco Zorzo

La carica direttamente da Coverciano, la firma? Lorenzo (il Magnifico) Insigne. Che spiega: «La numero 10 sulle spalle è pesantissima, ma per me è un orgoglio. Siamo un grande gruppo e lo abbiamo dimostrato». Lui a Wembley ha già segnato, tre anni fa: «Era solo un'amichevole...». Dopodomani il primo dentro o fuori all'Europeo, nell'ottavo contro l'Austria: «Corrono tanto, non li sottovalutiamo, ma non abbiamo certo paura, questo sia chiaro».

Altro Insigne-pensiero: «Le big fanno calcoli per evitarci? Fa piacere ma non ci interessa: noi dobbiamo solo continuare ad allenarci bene e restare concentrati, con i piedi per terra, perché ancora non abbiamo fatto nulla. L'obiettivo per noi non è mai stato superare il girone ma è quello di arrivare in fondo. I nostri giovani si sono fatti trovare subito pronti, noi veterani non abbiamo paura anche se d'ora le partite saranno da dentro o fuori...». Poi Lorenzo puntualizza: «Non soltanto i giovani ma pure io sto vivendo una grande favola, per la prima volta vivo una competizione così importante da protagonista e ne sono orgoglioso».

Sponda austriaca, ecco il ct italo-tedesco Franco Foda, che punge gli azzurri: «Prima o poi l'Italia perderà... Una follia giocare a Londra con pochissimi tifosi». Questo è vero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

