Verona, Lazovic firma il blitz Napoli-Atalanta è il big match

MILANO - Festa Verona al Tardini. La squadra di Juric passa a Parma grazie alla magia in avvio di Lazovic (10') e si porta a quota 12 in classifica, confermandosi un bunker (quasi) inespugnabile lontano dal Bentegodi. Per l'Hellas i primi tre punti in questo turno infrasettimanale di A. Per quanto riguiarda le gare odierne, il match-clou si disputa al San Paolo alle 19: Napoli-Atalanta, con la Gasp-band che cerca la consacrazione del terzo posto, mentre gli azzurri di Ancelotti (ieri visita di patron De Laurrentiis a Volturno per caricare la squadra) cercano l'aggancio alla Dea.

Cinque sfide alle 21, con le romane che vogliono confermarsi. La Lazio all'Olimpico ospita il Torino, mentre i giallorossi di Fonseca sono attesi a Udine, con la formazione diTudor chiamata a riscattare il 7-1 incassato a Bergamo. Interessante pure Cagliari-Bologna, con Maran e Mihajlovic a caccia di gloria. Occhio pure a Sassuolo-Fiorentina, con la Viola senza (per tre turni) lo squalificato Ribery. In Samp-Lecce i punti vagono doppi per Ranieri & C.

