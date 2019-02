Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vernice bianca stesa sul viso sorridente. A fianco una scritta: «Fuori i compagni». La firma è una croce celtica. Così nella notte tra mercoledì e ieri è stato imbrattato il murale dedicato all'attrice Franca Rame dipinto sul muro del liceo Gaetana Agnesi di via Bazzi poco dopo la morte della moglie di Dario Fo, nel 2013.Il raid è stato denunciato da alcune associazioni antifasciste tra cui l'Osservatorio sulle nuove destre. «Alla sua effige erano state associate scritte contro il fascismo e il sessimo nelle scuole, in memoria della sua lotta contro la deriva neofascista e per l'emancipazione delle donne - ricorda Fabio Traù, che nel 2013 era vicepresidente dell'associazione genitori di quella scuola - tutti ricorderanno lo stupro che subì da parte di fascisti per il suo impegno sociale. Dario Fo, che portai a vedere il murale, si commosse».Sul raid vandalico è intervenuto anche Sala: «Un gesto vile e inaccettabile. «La memoria di Franca Rame, una donna speciale che ha dato tanto a Milano e alla cultura del nostro Paese non merita questo gesto ingiurioso».(G.Obe.)