Verde, cultura e residenze per gli ex scali

Per l'ex scalo ferroviario Farini, come previsto, un parco pubblico, una nuova sede dall'Accademia di Brera e residenze in affitto per under 35. Per l'ex scalo San Cristoforo dovrà trovare spazio un'oasi naturalistica. È partendo da questi elementi che dovrà essere realizzato il masterplan di trasformazione delle due aree.Ieri il via al concorso, promosso da Fs Sistemi Urbani (del Gruppo Fs), da Coima SGR, con il quale, ad aprile, sarà scelto il progetto migliore. L'obiettivo è avviare i lavori entro il 2021 ma per la riqualificazione completa dei due scali l'orizzonte temporale è di una decina di anni. Per questo le proposte, è stato spiegato, dovranno essere aperte e flessibili e dialogare con le trasformazioni che ci saranno nel frattempo. Come la Cittadella degli uffici, che il Comune vede in prospettiva in via Cenisio vicino all'ex Scalo Farini. «Abbiamo circa 25 sedi del Comune sparpagliate sul territorio», ha detto l'assessore all'Urbanistica Maran. Raccoglierle permetterebbe di razionalizzare gestione e costi.(E.Stra.)