Verbali retrodatati, Sala pronto a farsi interrogare Il sindaco accusato di falso in aula il primo aprile

Beppe Sala non teme il processo sul maxi appalto della Piastra di Expo. Ed è pronto a farsi interrogare in aula, forse già il primo aprile, e a rispondere a tutte le domande dei giudici sui verbali che avrebbe retrodatato per consentire alla commissione che doveva assegnare il maxi appalto per la Piastra di insediarsi nei tempi previsti. I tempi erano stretti e se si fossero verificati ritardi la gara da 272 milioni, vinta dalla Mantovani con un ribasso del 42%, avrebbe potuto slittare anche di mesi. Circostanza che avrebbe reso impossibile completare in tempo i lavori nel sito di Rho Pero per l'apertura dei cancelli di Expo.

Per la procura generale non ci sono dubbi. Sala avrebbe firmato un atto amministrativo del 17 maggio 2012, che in realtà è stato scritto solo tredici giorni più tardi, il 30 maggio 2012. E le carte gli sarebbero state recapitate addirittura a casa per essere sottoscritte. Difficile pensare che nessuno abbia notato l'anomalia. Il sindaco, però, si proclama innocente e sostiene che i verbali non siano stati falsificati. È certo che la sua ricostruzione in aula servirà a chiarire la situazione e a chiudere la vicenda una volta per tutte. Per questo ha puntato a un processo rapido, scegliendo il rito immediato che consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Insieme a sala, difeso dall'avvocato Salvatore Scuto, è finito a processo anche l'ex manager di Expo Angelo Paris, anche lui accusato di falso. Più pesante l'accusa per l'ex dg di Infrastrutture lombarde spa Antonio Rognoni e l'ex presidente della Mantovani Piergiorgio Baita: turbativa d'asta.(A.Cal.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA