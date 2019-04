«Verbali retrodatati? A mia insaputa»

Giammarco Oberto

Sindaco, crede che verrà ascolto? Gli chiedono quando esce dall'aula dove a porte chiuse ha risposto per un'ora alle domande dei pg Vincenzo Calia e Massimo Gabello. E Beppe Sala sorride: «Lo spero fortemente». Del resto è già stato assolto in via definitiva dall'accusa più grave, quella di abuso di ufficio.

L'ultima volta su un banco del Palagiustizia c'era stato come testimone, e l'imputato era l'ex governatore Maroni. Questa volta l'accusa ce l'ha con lui. Il processo è quello della Piastra di Expo: Sala risponde - in veste di ex commissario unico - di falso materiale e ideologico per la vicenda della retrodatazione di due verbali per la nomina della commissione che doveva assegnare l'appalto sull'opera più importante di Expo, appunta la Piastra dei servizi, poi vinto al massimo ribasso dalla ditta Mantovani. Un ritardo nell'assegnazione avrebbe rischiato di mettere in forse l'intera manifestazione. Secondo l'accusa Sala avrebbe scoperto il 18 maggio 2012 che due dei commissari erano incompatibili e avrebbe firmato il 31 maggio due atti che annullavano i precedenti e nominavano due commissari supplenti. Solo che sugli atti la data è quella del 17 maggio.

«Per me la questione della incompatibilità dei due commissari era uno dei tanti problemi sorti in Expo e che era stato risolto in modo abbastanza veloce - ha ribadito in aula - c'era sempre il tema dell'urgenza. Ogni giorno, nonostante fossimo a tre anni dalla chiusura, era chiarissimo che eravamo in ritardo. È stata una lotta contro il tempo». Sulle date però non ha saputo rispondere: «Ho avuto a che fare con decine di migliaia di pagine, da leggere e da firmare. Non ho mai avuto la consapevolezza della retrodatazione dei verbali. Della data non mi sono mai preoccupato». I pg gli chiedono se firmasse senza leggere. Lui: «Escludo di aver guardato tutto, molto spesso la mia era una verifica sommaria, sulla fiducia. Quando sapevo che il legale e il tecnico avevano verificato, ero tranquillo». Ora però «c'è amarezza». «L'amarezza che, in maniera inconsapevole, io possa aver fatto una cosa del genere».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA