Ventura firma per la Salernitana

ROMA - È ufficiale: Giampiero Ventura riparte dalla Salernitana. L'ex ct della Nazionale, dopo la breve esperienza dello scorso anno al Chievo Verona, torna ad allenare, ripartendo dalla serie B. Il tecnico ligure ha firmato un contratto annuale con opzione con il club campano dei co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che hanno scelto di affidare la panchina nelle mani dell'esperto allenatore. Ai saluti Leonardo Menichini che, subentrato all'ultima giornata della stagione regolare, aveva conquistato la salvezza ai play-out con il Venezia, facendo scattare la clausola che prevedeva il rinnovo automatico in caso di permanenza tra i cadetti. Ma la società ha scelto comunque di voltare pagina, ringraziando il tecnico «per l'encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa», augurandogli «le migliori fortune». La nuova stagione della Salernitana partirà ufficialmente il prossimo 11 luglio con una tre giorni di test atletici e visite mediche prima della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno, prevista per il 15 luglio.

(M.Sub.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA