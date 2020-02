VENTI E LODE

Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio vince 3-2 a Marassi contro il tabù Genoa e tiene vivo il sogno scudetto. Grinta, cuore e carattere per i biancocelesti che, contro una squadra caparbia a fine gara applaudita dai suoi tifosi, trova una vittoria importantissima. Ventesimo risultato utile consecutivo per i biancocelesti di fronte a circa 4mila sostenitori della Lazio, Immobile raggiunge quota 27 gol e sessantuno anni dopo eguaglia il record di gol dopo 25 giornate di Antonio Angelillo nel 1958-59. Inzaghi nel riscaldamento perde Acerbi e butta nella mischia Vavro, passano meno di 120 dal fischio di inizio che Marusic porta subito in vantaggio la Lazio. Raddoppio del solito Immobile, ci pensa Cassata con un tiro dalla distanza che si infila nel sette a riaprire il match. Cataldi, così come in Supercoppa, firma su punizione la rete del 3-1 ma il Genoa tiene il match vivo fino all'ultimo grazie al gol su rigore di Criscito, dopo un tocco di mano di Lazzari su tiro di Pandev.

A questo punto anche lo stesso Inzaghi non può aspettare fino ad aprile per guardare la classifica e decidere a quale obiettivo ambire: «Ci sono anche Juve e Inter. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo lì, abbiamo l'obbligo di provarci. Rosa da titolo? Questo è un gruppo di amici che si divertono negli allenamenti e in campo». Il tecnico è soddisfatto per la vittoria anche se avrebbe preferito soffrire di meno: «A Marassi non ci sono mai partite semplici, ma abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra in salute anche se qualche occasione dovevamo essere più lucidi».

Prima del match Acerbi ha dovuto dare forfait ed Inzaghi incrocia le dita: «Ha avuto un problema giovedì. Voleva esserci ma nel riscaldamento ha sentito il soleo indurirsi. Spero sia solo un affaticamento». Al suo posto è sceso in campo Vavro che ha ben figurato: «E' un ottimo giocatore, si sta inserendo bene ma la cosa più importante è che si è fatto trovare pronto». Inevitabile parlare del problema Coronavirus che sta bloccando di fatto quasi tutto il calcio italiano e, quindi, delle gare che sono state rimandate e di quello che potrà ancora accadere.

«Si allo stop delle gare ma giocarle a porte chiuse non è la soluzione, i tifosi sono il sale del calcio. Dobbiamo vivere lo spettacolo con le tifoserie, i nostri ad esempio sono stati fantastici».

