VENTI DI CRISI

Più di due milioni di famiglie lombarde hanno visto calare il proprio reddito a causa dell'emergenza coronavirus. L'11%, pari a circa 344.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 5,8%, corrispondenti a più di 180.000 nuclei, ha perso il 100% delle entrate. Emerge da un'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Il 14,7% degli itervistati ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 21% di chi ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi ha ridotto le spese alimentari.

Se si analizzano le risposte di coloro che hanno dichiarato di avere fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del governo, emerge che tra gli intervistati lombardi la percentuale è pari al 12%. Guardando ai soli interventi per i quali i cittadini hanno potuto scegliere se aderire o meno, quello più utilizzato dalle famiglie della Lombardia è stato il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva (47,8% dei rispondenti lombardi che hanno fatto uso di aiuti governativi), seguito dalla possibilità di sospendere il mutuo prima casa (13% contro un valore nazionale pari al 9,8%).

