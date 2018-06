VENTI ANNI FA

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Butà aveva già ucciso. Sparò con un fucile a canne mozze a un innocente con cui pensava di aver litigato poco prima in un locale. La notte del 30 agosto 1998 Butà aveva avuto una discussione violenta con altro cliente di un locale in zona Naviglio Pavese. Dopo essersi allontanato tornò con un complice e armato. Per 30 minuti aveva girato in cerca dell'avversario. A causa dello stato confusionale dovuto alla droga, pensò di aver trovato il suo obiettivo quando incrociò Domenico Baratta, un postino di 34 anni: Butà gli sparò a bruciapelo all'angolo tra via Darwin e via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese.Lo arrestarono il giorno dopo. Anche il quel caso confessò e ammise di aver ammazzato la persona sbagliata. Butà, che aveva già trascorso 5 anni in carcere per rapina, nel 1999 fu condannato a 16 anni mentre il complice Gioacchino Attardi ne ottenne 14.(S.Gar.)