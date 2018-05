Venezia-Olimpia vale il primato

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Una partita per decidere chi sarà testa di serie numero uno nella post season. Stsera va in scena l'ultimo turno di regular season di serie A del basket, con i riflettori puntati sul Taliercio a Mestre dov'è in programma (palla a due alle 20.30, diretta Rai Sport ed Eurosport Player) Venezia-Milano. Appaiate, a quota 44 punti, in testa alla classifica, le due squadre si giocano il primato.I biancorossi puntano a vincere la regular season per il quinto anno consecutivo. I due precedenti stagionali (Supercoppa Italiana e gara d'andata) sono in perfetta parità. Nonostante coach Pianigiani non dia una grande importanza alla testa di serie numero uno nella post season: «Non penso conti molto arrivare primi: conterà di più crescere durante i playoff, dove per andare avanti comunque devi vincere in trasferta». Chiaro.