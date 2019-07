Vendite flop, saldi ultima speranza

Simona Romanò

«Con le vendite finora sottotono, deludenti per molti commercianti, bisognava chiedere alla Regione di anticipare i saldi a sabato scorso o perlomeno lunedì 1° luglio per catturare i clienti che hanno già la valigia in mano per le vacanze».

Così Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa Confcommercio Milano e di AscoBaires solleva il caso dei saldi ritardatari, a pochi giorni dall'avvio della corsa all'affare. A Milano, come in tutta la Lombardia, scattano sabato. E non si prospetta, secondo i commercianti, nulla di buono. «Complici la crisi e il brutto tempo di maggio e giugno, che non hanno invogliato le vendite, avremmo dovuto anticipare le promozioni. La città nei weekend è semivuota e i turisti, soprattutto orientali, che poi sono quelli che maggiormente amano lo shopping, fanno capolino a giugno. Il 6 luglio sono quasi spariti da Milano», spiega poi Meghnagi. I clienti che vorranno approfittare degli sconti non avranno però che l'imbarazzo della scelta, perché gli scaffali sono pieni di prodotti di tutte le taglie. Lo scontrino medio, a persona, sarà di circa 150 euro, privilegiando capi utili e poche stravaganze. «Abbiamo il solito problema delle marche e dei grandi magazzini che hanno iniziato da circa due settimane con le promozioni sottobanco», attacca Meghnagi. «Una concorrenza sleale ».

Le vie dello shopping sono pronte, con le vetrine in allestimento, da corso Buenos Aires a via Torino, da corso Vittorio Emanuele a corso Vercelli, perché i saldi dell'estate valgono circa il 12% del fatturato annuo. E Il flop sarebbe un disastro. Si spera che i turisti salvino la stagione. Milano, come sempre, nonostante la crisi, attirerà anche gli acquirenti dell'hinterland. «Abbiamo bisogno di una boccata di ossigeno», rimarca Meghnagi. Un grande evento come le Olimpiadi invernali, per esempio, sono una bella occasione? «Abbiamo accolto con entusiasmo la vittoria di Milano», precisa « anche se si parla del 2026. I Giochi avranno lo stesso effetto di Expo con l'arrivo di turisti stranieri e provenienti da tutta Italia. Gli affari cresceranno».

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

