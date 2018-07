Vendevano in nero i ticket Atm: 10 licenziati

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati licenziati i dieci dipendenti di Atm che a gennaio erano stati scoperti dopo aver messo in piedi un giro abusivo di stampa di biglietti, che poi vendevano in nero agli Atm Point dove lavoravano.I dipendenti erano stati sospesi e denunciati e in seguito è scattato il licenziamento, come ha spiegato in commissione a Palazzo Marino il direttore generale di Atm, Arrigo Giana. L'ammanco per la società che gestisce i trasporti milanesi è risultato di 70mila euro: al momento Atm ne ha recuperati 50mila e altri 15mila stanno rientrando a rate. I dieci dipendenti, infatti, hanno confessato e si sono offerti di restituire la somma.Tecnica semplice: simulavano l'inceppamento della stampante dei biglietti e ne mandavano in scarto alcuni, che il sistema considerava difettosi ma che in realtà si potevano vendere. I ticket fallati non venivano contabilizzati dal sistema e così venivano venduti sotto banco in nero.Dopo l'episodio Atm ha preso provvedimenti: ora tutti i biglietti stampati vengono contabilizzati, anche quelli che sono difettosi.