Vende documenti falsi su Fb

Trenta documenti fra carte d'identità, patenti, passaporti. Tutti rigorosamente falsi. Un ceceno di 35 anni è stato arrestato dall'antiterrorismo a Varese per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Gli agenti della Digos di Milano hanno catturato lo straniero, accusato di far parte di una rete internazionale che vendeva online documenti. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Alberto Nobili e dal pm Enrico Pavone, è stata chiamata The Caucasian Job ed è durata circa sei mesi. Il modus operandi era collaudato e sempre uguale: il cliente contattava al telefono o via web il gruppo criminale indicando il tipo di documento richiesto. Dopo aver ricevuto la foto dal cliente e la conferma del pagamento avvenuto con money transfer, l'organizzazione provvedeva a spedire i documenti con un corriere. Il costo variava tra i 300 e i 1.500 euro.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA