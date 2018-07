Velox, ogni ora 100 multe

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòCento multe all'ora, 2421 al giorno per un totale di 348.756 verbali dal 1° gennaio allo scorso 24 maggio. È la stangata autovelox per gli automobilisti. Una salasso che farà incassare a Palazzo Marino circa 31 milioni di euro; di questi, più di 14 milioni sono già nelle casse comunali.I 18 occhi elettronici in città gli ultimi dei quali installati in primavera non perdonano chi supera il limite di velocità. Il record di flash lo detengono i due radar in viale Fulvio Testi (verso il centro e verso la periferia ) che, tarati a 50 chilometri orari, hanno elevato 174.603 sanzioni; 40.505 quello storico sul cavalcavia del Ghisallo (limite a 70 Km/h); 17.797 quello in via dei Missaglia (limite a 50).L'amministrazione ha deciso di punire che si crede un pilota di Formula 1, perché gli incidenti sono tornati a crescere: «I velox non sono trabocchetti per fare cassa ha precisato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - ma strumenti di prevenzione dell'alta velocità che è una delle principali cause d'incidenti con feriti e morti. Con una capillare campagna d'informazione eviteremo l'effetto sorpresa». La valanga di sanzioni dimostrano però il contrario. Insorge il centrodestra con Forza Italia che incolpa la giunta di «voler tartassare i milanesi» e promette battaglia in Consiglio.A scatenarsi sono anche i multati, soprattutto le vittime dei velox posizionati dopo l'incrocio con viale Ca' Granda che hanno dato vita alla pagina Facebook «Milano-Viale Fulvio Testi palo della luce 10-11»: c'è chi lamenta di aver ricevuto 20 o 40 sanzioni. Accusano Palazzo Marino di «non aver posto da subito sull'asfalto le grandi scritte». Un cittadino, che si è visto recapitare 15 multe per una spesa da 2500 euro, ha fatto ricorso davanti al giudice di pace assistito dal Codacons ed è riuscito a farsele annullare tutte. Ed è proprio il Codacons a scagliarsi contro l'amministrazione, perché «queste multe sono una tassa occulta».riproduzione riservata ®