Velox, 584 multe al giorno

Autovelox che non perdonano chi non rispetta il limite di velocità: nel 2018 sono state 213.365 le multe verbalizzate dai sette occhi elettronici di ultima generazione montati nel 2017 (via dei Missaglia, viale Parri, viale Palmanova, via Ferrari in entrambi i sensi di marcia, così come in viale Fulvio Testi), rispetto alle 107.246 dell'anno precedente.

Una media di 584 verbali al giorno per coloro che corrono sulle strade milanesi, praticamente 24 multe all'ora, ovvero una ogni due minuti e mezzo. I flash dei radar immortalano le targhe degli automobilisti che sfrecciano, incuranti dei limiti che variano da 50 a 70 chilometri orari.

Sono i dati diffusi dall'assessorato alla Sicurezza: l'impianto che detiene il record di verbali nel 2018 (162.379) è quello di Fulvio Testi, dove è vietato andare oltre i 50. Tradotto? Poco più di 18 all'ora. Tantissime rispetto al 2017, quando i verbali sono stati 20.619. Al secondo posto c'è quello di viale Palmanova (limite di 70 km/h) con 16.071; a seguire, quello di via Virgilio Ferrari (limite 70 km/h) con 15.807 contravvenzioni. In via dei Missaglia il velox ha punito 14.661 veicoli. Numeri più contenuti in via Parri, dove le contravvenzioni sono state 4447.

Agli automobilisti che sui social gridano allo scandalo e si dicono «beffati dai radar trappola messi per far cassa», replica la vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo: «Le multe non piacciono a nessuno, le infrazioni neppure. Non entro nel merito del singolo caso, ma noto che una volta a regime gli autovelox raggiungono il loro scopo: rallentare la velocità dei veicoli. Nel 2017 a Milano gli incidenti con feriti sono stati 10.654 e l'alta velocità è tra le principali cause». Poi fa chiarezza sul boom di multe in viale Testi, dove da più fronti era scoppiata la polemica sul limite di velocità dei 50, additato come inadeguato per una stradone a più corsie: «L'autovelox è stato installato a novembre 2017, quindi di fatto il primo anno di attività è il 2018. Non farei paragoni con l'anno precedente».

