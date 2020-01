Velasca, la Torre diventa a stelle e strisce

Giovanni Migone

Una torre a stelle e strisce. La Torre Velasca, storico (mini) grattacielo del centro, passa nelle mani al colosso americano Hines, che ieri ha finalizzato il preliminare per l'acquisto da Unipol per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro. La Torre sarà riqualificata e ammodernata, per diventare un asset immobiliare a uso misto con uffici e abitazioni, con prevalenza dei primi. Ma non solo: anche la piazza omonima sarà al centro di un progetto di rilancio, secondo le intenzioni di Hines, per la quale saranno destinati 50 dei 200 milioni di euro.

Costruita tra il 1955 e il 1957 sulle macerie della seconda guerra mondiale, 27 piani, la Torre Velasca è da sempre uno degli edifici più dibattuti a causa della sua forma a fungo, così come fu disegnata dal celebre studio di architettura BBPR. La Torre passa di mano ancora una volta. Dal 2002 a oggi, infatti, si sono succeduti Allianz, Fondiaria Sai, Unipol e, ora, Hines.

Il colosso ha sbaragliato a luglio la concorrenza di altri offerenti e ora, come spiega Mario Abbadessa, country head di Hines, «questa acquisizione ci offre l'opportunità di dare nuova vita alla configurazione e agli interni ormai obsoleti, trasformando la Torre in uno spazio di lavoro moderno e contemporaneo».

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

