Vegani o carnivori? Niente paura, questo fine settimana buongustai dai regimi alimentari antitetici possono deliziarsi di due manifestazioni a loro dedicate. Domani e domenica agli East End Studios-Studio 90 ospitano la sesta edizione di Miveg (ingresso libero dalle 10 alle 22 www.miveg.org). È il festival vegan che raccoglie ottanta espositori con prodotti cruelty free, dove assaggiare golosità prive di proteine animali, tra incontri, seminari, musica, performance. E anche un tattoo corner per tatuaggi con colori privi di ingredienti animali.Al Carroponte (www.carroponte.org) di Sesto San Giovanni si entra pesantemente nel regno animale. Fino a domenica infatti va in scena Porchette d'Italia, la grande festa della porchetta con stand provenienti da Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria per gustare le migliori preparazioni di uno street food più amati dagli italiani da gustare, fino alle 2 di notte, tra fiumi di birra artigianale, musica dal vivo, djset e aree bimbi con giochi e animazione.