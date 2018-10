Vecino olè, che assist! Gigante Skriniar

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 6L'unico brivido di serata (vento a parte) è per il gol annullato a Musacchio, in fuorigioco. Poi solo ordinaria amministrazione.VRSALJKO 6,5Calhanoglu e Rodriguez non pungono, lui ne approfitta per macinare in fascia e sfornare cross a ripetizione.DE VRIJ 6,5Elegante e sempre essenziale nelle giocate. In marcatura è una roccia, davanti il solito valore aggiunto.SKRINIAR 7Un gigante contro chiunque gli capiti a tiro. Con Higuain è impeccabile.ASAMOAH 5,5Un ringraziamento a Skriniar per l'aiutone con Suso. Meno propositivo del solito.VECINO 6,5In campo a pochi giorni dal fastidio alla coscia accusato in nazionale. Tenace e sempre sul pezzo, suo l'assist-vittoria.BROZOVIC 5,5Recuperato in extremis ma non al meglio. Il giro palla necessiterebbe di maggior brio e velocità, scolastico e stranamente impreciso.POLITANO 6,5Guizzante e sempre pronto sulla destra d'attacco. Vince il duello con Rodriguez. Ma spreca una buona chance. (37' st Candreva ng).NAINGGOLAN 6Il suo primo derby dura mezzora: ko nel duello con Biglia per una distorsione alla caviglia sinistra (30' pt Broja Valero 5,5: meno strappi e più geometrie rispetto al Ninja, ma sotto ritmo).PERISIC 6,5In crescendo. Impegna Donnarumma con un'incornata a fil di palo, poi serve due palle d'oro a De Vrij (palo) e Vecino e una a Politano a inizio ripresa. Esce zoppicando (25' st Keita 5,5: inconcludente).ICARDI 7Dopo la tripletta di un anno fa, trova subito un gol in avvio, ma Guida annulla. Il prosieguo è all'insegna del vorrei ma non posso, con un assist mancato di un soffio e un tiro a botta sicura murato da Musacchio. Lascia la sua firma nel recupero, con un'incornata su cross di Vecino. Quinto centro al Diavolo.SPALLETTI 7Quarto derby disputato, con due vittorie e due pareggi all'attivo. Questa volta al fotofinish, grazie al solito Icardi e con due punti recuperati alla Juve. Comandante.