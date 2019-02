Vecino e Politano ok, flop Dalbert

HANDANOVIC 5,5

Incerto in occasione del vantaggio viola, con uscita fuori tempo, porta incustodita e via libera a Chiesa per il cross in mezzo. Pure con Muriel rivedibile.

D'AMBROSIO 5,5

Si concentra sulla fase difensiva, limitando Gerson e Biraghi in sovrapposizione. Suo il tocco galeotto per il rigore del 3-3.

DE VRIJ 5,5

Sull'1-0 viola, condannabile non tanto per l'autogol, sfortunato, quanto per il colposo ritardo su Simeone, lanciato a rete. Ne rischia pure un secondo, ma il Var lo grazia.

SKRINIAR 6,5

La velocità del Cholito lo costringe agli straordinari. Non molla di un centimetro, sfoderando polmoni, fisico e la solita garra'.

DALBERT 5

Scelto per la velocità di gamba e le movenze da felino, ma contro Chiesa sembra un gatto di marmo. In slow motion l'avvio, bruciato dal capitano viola nell'azione dell'1-0 (17' st Asamoah 6: dentro per limitare Chiesa).

VECINO 7

Secondo centro in 4 giorni, stavolta senza esultare, per rispetto della sua Viola. Si conferma determinante in inserimento, con doppietta sfiorata.

BROZOVIC 6

Prova a sorprendere Lafont da fermo, sfruttando il vento. Da una sua punizione il rigore del 3-1. Senza lode e senza infamia.

POLITANO 7

Di nuovo in versione folletto imprendibile. Nell'azione del 2-1, fa fuori Biraghi e Veretout infilando Lafont a fil di palo. Moto perpetuo (33' st Candreva ng).

NAINGGOLAN 6,5

Più sostanza che qualità. L'assist volante per l'1-1 di Vecino è una genialata e il secondo segnale d dopo la rete alla Samp (44' st Borja Valero ng).

PERISIC 6,5

Pochi spazi per scatenarsi, ma quando parte lo fa sempre coi tempi giusti e il giusto piglio. Si incarica anche del rigore del 3-1.

LAUTARO MARTINEZ 6

Come striker di manovra (copyright by Spalletti) nulla da dire e palloni smistati in quantità.

SPALLETTI 6

Terza vittoria senza Icardi sfumata al fotofinish. Milan a due lunghezze, Roma a 3: corsa Champions di nuovo a ostacoli.

