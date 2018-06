Vecchi, staffetta derby al Venezia l'ex Primavera al posto di Inzaghi

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - L'Eddy Merckx della Primavera è pronto per tornare tra i grandi. «Alcune società hanno chiesto il permesso all'Inter di contattarmi. Durante questa settimana parlerò con chi si è fatto vivo e deciderò. Di sicuro, come in passato, valuterò con la società la cosa migliore per tutti, anche se penso sia il momento giusto per andare via». Parole del cannibale Stefano Vecchi. Il secondo scudetto Primavera consecutivo conquistato sabato sera a Reggio Emilia battendo in finale la Fiorentina 2-0 ai supplementari è stato il suggello a quattro anni di successi, con sei titoli complessivi: oltre ai due scudetti di categoria, una Coppa Italia, una Supercoppa e due edizioni del Torneo di Viareggio. Con l'aggiunta, due stagioni fa, di 5 gare alla guida della prima squadra, nell'interregno tra De Boer e Pioli e dopo l'esonero dell'attuale tecnico della Fiorentina.Ha aggiunto Vecchi: «Vediamo se capita la giusta opportunità». Che dovrebbe essere il Venezia, la cui panchina proprio ieri è stata lasciata ufficialmente libera da Pippo Inzaghi: «Dopo due anni abbiamo deciso di chiudere una storia stupenda».Salvo sorprese, SuperPippo andrà al Bologna, per riprendere il discorso interrotto con l'addio al Milan del 2015. Con Inzaghi senior sotto le due Torri e Roberto De Zerbi al Sassuolo (non ancora ufficializzato) il puzzle delle panchine di A sarà completo.(M.Sar.)