Vax day per donne in gravidanza

Vax day per donne incinta e in allattamento non ancora immunizzate: domani e venerdì possono effettuare la vaccinazione anti-Covid, senza bisogno di prenotazione, alla Fabbrica del Vapore, dalle ore 8 alle 16.

«Le mamme possono così proteggere sé e i loro bambini nei primi mesi di vita», commenta l'assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. «In Lombardia aggiunge il governatore Attilio Fontana - la campagna vaccinale non si è mai fermata. Nemmeno nel giorno di Ferragosto e stiamo cercando sempre di proporre delle nuove idee che vanno a raggiungere anche delle importanti categorie», come le neo-mamme. Intanto, sul fronte dei contagi diminuisce il tasso di positività, ieri all'1,3% (lunedì 1,4%). A fronte di 52.393 tamponi processati i nuovi positivi sono stati 723, di cui 238 nella provincia di Milano (85 in città). Diminuiscono ancora i ricoverati in terapia intensiva ( - 3, il giorno precedente - 9), ma aumentano i degenti Covid negli altri reparti (+ 12, il giorno prima + 9). Altri due i decessi, che portano a 33.917 le vittime dall'inizio della pandemia. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

