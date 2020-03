Vaucher o pacchi alimentari Il Comune cerca i nuovi poveri

Paola Pastorini

Appurato che sono pochi, a chi e con quali criteri andranno i fondi del governo per l'emergenza virus destinati a Milano? Il Comune sta lavorando con una task force per decidere se erogare pacchi alimentari o voucher e definire chi saranno i beneficiari. Il governo ha stanziato per il capoluogo lombardo 7,3 milioni per i buoni spesa destinati agli indigenti sui 400 milioni stanziati per l'Italia, ovvero circa l'1,8% del totale a fronte di una popolazione di 1 milione e 400mila persone. E un anticipo del Fondo di solidarietà, soldi che già dovevano arrivare, di 13 milioni, per un totale quindi di circa 20 milioni. Cifre che non hanno soddisfatto l'assessore al Bilancio Roberto Tasca, «perché non riconoscono l'impatto del coronavirus che è differente tra le regioni del nord e quelle del sud» dove le prime «sono molto più penalizzate», ha spiegato. Resta comunque da capire come saranno allocati queste somme e come praticamente si decideranno i parametri degli aventi diritto.

All'assessorato del Welfare di Gabriele Rabaiotti dirigenti e tecnici hanno creato una task force e sono al lavoro per stabilire proprio questi parametri. Infatti nella Milano ferma da più di un mese sono tante le categorie che boccheggiano. Ai vecchi indigenti si assommano i nuovi: artigiani, precari, lavoratori dello spettacolo, che sono rimasti senza lavoro e quindi letteralmente senza reddito e che vedono il conto in banca vicino al rosso anche per la spesa. Sono loro da individuare. E poi chi non percepisce contributi di altro genere, come il reddito di cittadinanza. Non solo. Come erogare questi soldi? Spiega l'assessore Rabaiotti: «Stiamo lavorando per capire in fretta come individuare i beneficiari del Fondo e come veicolare il contributo, se attraverso voucher o attraverso pacchi alimentari. Pensiamo di indicare come periodo di copertura 4 mesi, da aprile a luglio. Daremo priorità alle famiglie povere che non godono di alcuna forma di sostegno al reddito, a cui si deve aggiungere un altro target non ancora emerso di persone che, a causa dell'emergenza, hanno perso il lavoro, non hanno forme di protezione e hanno una famiglia a carico. Nei prossimi giorni definiremo il quadro».

