Vaselina e risate English Style

Fil, disoccupato senza arte né parte, spera di dare una svolta alla sua vita buttandosi nella coltivazione della marijuana. Non solo, è convinto di poterla esportare in Messico invertendo le traiettorie del commercio globale della droga. Nel progetto vengono coinvolti a vario titolo l'amico Charlie, pacifista e animalista fino al fanatismo, la vicina di casa Wanda, sovrappeso e in carenza totale di autostima, e gli stessi genitori di Fil, che poi sarebbero una madre affetta da ludopatia e un padre transessuale folgorato sulla via di un'improbabile setta religiosa. Inutile dirlo, finirà piuttosto male, ma a colpi di risate.

Una commedia nera e molto scorretta, spassosissima e sorprendente per come radiografa il disagio di un Occidente al capolinea, dove a pagare sono sempre e soltanto gli sfigati. Torna Thanks for vaselina, spettacolo cult della compagnia Carrozzeria Orfeo, in scena da stasera al 5 luglio all'Elfo che, nelle stesse date ma in sala Bausch, propone Illogical Show, spettacolo molto comico a cura del collettivo Trejolie. Tre attori performer per una giostra esilarante che azzera ogni pretesa razionale per fare esplodere l'assurdo che c'è in noi.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

