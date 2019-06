Vasco Rossi avanti tutta e a testa bassa. Il rocker di Zocca ritorna al Meazza per la seconda tranche di date nel tempio del calcio. Oggi e domani sarà ancora davanti ai suoi fan, ma le speranze di trovare un biglietto sono quasi al lumicino: 60mila posti ed è sold out. Poi toccherà all'ultima doppietta: l'11 e 12 giugno, inutile ripeterlo: un altro doppio sold out.

Un concerto duro e puro quello che Vasco ha regalato, come già aveva promesso alla vigilia. «Duro, perché lo sono i tempi» e «puro perché lo sono io». E ancora: «Fate meglio a mettervi comodi aveva proseguito «perché occuperemo lo stadio per una quindicina di giorni». D'altra parte a chi ama la numerologia il piatto è servito: 29 volte a San Siro in 29 anni, con 29 canzoni.

Lo scorso weekend il Komandante ha messo d'accordo tutti: le giovani coppiette, i fan storici un po' imbolsiti, le mamme arrivate con i figli. La magia si ripeterà stasera.

