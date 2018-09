Variazioni coreane sull'arte astratta

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riparte la stagione delle mostre, e si comincia dalle visioni astratte di Haegue Yang alla Triennale. L'artista coreana, 47 anni, è alla sua prima personale italiana. Usa filmati, installazioni (foto), gessetti per tracciare i confini della sua arte, concentrata su geometria, astrazione e dinamismo. La mostra, organizzata in collaborazione con fondazione Furla e curata da Bruna Roccasalva, si apre oggi alle 19 e prosegue fino al 4 novembre (ingresso 7/5 euro).Domani tocca a un interessante omaggio al pittore dell'action painting William G. Congdon, scomparso 20 anni fa 86 anni, newyorchese, ma dagli anni 80 trasferitosi a vivere in Umbria. Allo Scalone della Sormani è in mostra sino al 23 ottobre (ingresso libero) una serie di dipinti della collezione di Carlo Rapetti. (P.Pas.)riproduzione riservata ®