Varcare i cancelli del Forum sarà come varcare la soglia del tempo. Facendo un grande passo all'indietro, quando i rettili giganti dominavano il pianeta con la loro forza e la loro astuzia. Walking With Dinosaurs torna a Milano con i suoi spettacolari dinosauri animatronici e i suoi giochi di luci e di musica da kolossal: lo show targato BBC e Global Creatures, che ha richiamato più di nove milioni di spettatori, sfoggia alcune novità, aggiornate alle ultime scoperte scientifiche. E naturalmente, in movimento e dotati di voce, i dinosauri si muovono e interagiscono tra loro, mostrando la loro evoluzione. Un'ora e quaranta di show per narrare i duecento milioni di anni nei quali i giganti carnivori ed erbivori hanno dominato la Terra: dal terrificante Tyrannosaurus Rex al Plateosaurus del periodo Triassico, dallo Stegosaurus al Torosaurus del Cretaceo fino al più grande, il Brachiosaurus alto 11 metri e lungo 17 metri. Walking With Dinosaurs, nato nel 2007 in Australia dai creatori Gerry Ryan, Malcolm Cooke e Jill Bryant, è un evento internazionale grazie anche alle narrazioni tradotte nelle varie lingue (in Italia le voci sono di Emanuele Vezzoli e Carlo Caprioli).

Fino al 24 marzo. Forum di Assago. Orari diversi - 49-28 euro.(F.Gat.)

