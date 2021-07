Vanessa e l'Italia beffate la rivincita nel corpo libero

Ancora una medaglia di legno per Vanessa Ferrari alle Olimpiadi. La campionessa di Orzinuovi infatti ha centrato il 4° posto nella finale a squadre di Tokyo 2020. Una prova solida e bellissima delle azzurre di Enrico Casella, trascinate proprio dalla campionessa mondiale del 2006, che nel corpo libero ha toccato quota 14.100, solo 66 centesimi meno di tre giorni fa. A lungo terza l'Italia però ha dovuto capitolare nel finale: oro alla Russia davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna, che ha recuperato l'Italia con una grande parallela proprio sul filo di lana. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo dato tutto, senza cadute, attrezzo dopo attrezzo e abbiamo sfiorato l'impresa, ha poi scritto la Ferrari sul suo profilo Twitter. E ora infatti l'azzurra riverserà tutta la rabbia proprio nel corpo libero, in programma lunedì 2 agosto, dove parte dal miglior punteggio, addirittura davanti alla campionessa Simone Biles, che proprio nella prova a squadre ha incredibilmente mollato dopo il primo esercizio. Ufficialmente si parla di problemi fisici, ma dal team Usa circolano voci di stress mentale per l'atleta. E la Ferrari, alla sua quarta Olimpiade, sogna davvero il colpo grosso, dopo tante sfortune accumulate negli anni. (D.Pet.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA