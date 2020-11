Vandalismo e ignoranza in azione. Ieri notte sconosciuti hanno imbrattato i murales dedicati a medici e infermieri dell'ospedale Sacco. Lo denuncia sulla sua pagina Facebook il Municipio 8, postando delle foto degli affreschi completamente ricoperti di vernice bianca. «Questa notte qualche vigliacco ha vandalizzato i murales dedicati a medici ed infermieri dell'ospedale Sacco, realizzati dalle associazioni del territorio e sostenuti dal Municipio 8 - si legge nel post -. Prenderemo provvedimenti e presenteremo un esposto, chiedendo anche di visionare i filmati delle telecamere! Non c'è spazio per gli incivili».

L'episodio è stato condannato anche dal Pd. «Chi ha agito per deturpare un murale realizzato per ringraziare medici e infermieri per ciò che fanno ogni giorno, lo ha fatto nella notte. Lo ha fatto nascondendosi, perché un gesto così vile non si ha il coraggio di rivendicarlo - ha detto la segretaria Silvia Roggiani -. Milano non smetterà mai di dire grazie a chi lavora, giorno e notte, in modo eroico. E per fortuna non ha bisogno di nascondersi per farlo».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

