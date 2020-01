Valanga rosa: Brignone show

Daniele Petroselli

ROMA - La neve si tinge sempre più di azzurro. Ma anche, anzi soprattutto, di rosa. Nel weekend sono le donne dello sci (e non solo) a trascinare l'Italia.

Dopo il secondo posto nella discesa di Nicol Delago, successo per Federica Brignone nella combinata di Zauchensee, in Austria. Alle sue spalle addirittura la favoritissima svizzera Wendy Holdener, e l'altra azzurra, la 23enne piemontese Marta Bassino, vincitrice del gigante di Killington e al nono podio in carriera. Quinta un'altra italiana, Elena Curtoni. Per la valdostana, al terzo centro in questa disciplina (il secondo in generale in questa stagione), un colpo importante quello messo a segno, visto che torna al secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo con 565 punti, alle spalle della statunitense Mikaela al Shiffrin con 826. «Ho iniziato il 2020 con il piede giusto - ha commentato la Brignone a fine gara - Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto folta. Tre di queste sono andate fuori ma il superG era molto difficile. In slalom ho provato ad attaccare ma dopo la mia manche pensavo di non farcela».

L'azzurra con il trionfo austriaco si avvicina ulteriormente alla vetta nella classifica delle atlete italiane più vincenti nella storia dello sci alpino. La valdostana è infatti a quota 12, a sole tre lunghezze da Isolde Kostner e a quattro da un mito come Deborah Compagnoni.

Ma vola bassa quando si parla dell'obiettivo più grande, il sogno chiamato Coppa del mondo generale: «Il secondo posto nella generale non mi interessa perché mancano ancora troppe gare. Penso ad una gara alla volta, certo, sciando così me la gioco». E ora occhi puntati al Sestriere, dove le azzurre, sulle nevi di casa, puntano al colpaccio sia nel gigante che nel parallelo (sabato e domenica prossimi): «Sono molto gasata in vista delle gare di casa - ha detto la Brignone -, sarà fantastico vedere tanti tifosi che faranno il tifo per noi, indosserò il pettorale di leader in gigante e sarà un'ulteriore spinta per andare forte».

