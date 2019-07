Vagoni bollenti, pendolari cotti

Simona Romanò

Treni cancellati, ritardi, convogli roventi per l'aria condizionata ko. E' il calvario dei pendolari sulle linee Trenord in questi giorni bollenti e l'azienda costretta a sopprimere corse e a tenere in deposito i mezzi vetusti. Proprio il caldo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei pendolari dopo i disservizi subiti negli ultimi mesi. Inferociti, ieri, davanti alla Regione, hanno messo in atto l'animata protesta, supportati dal M5S e dal Pd. La rabbia è esplosa per le «condizioni di viaggio indegne per un paese civile. Treni bollenti, viaggiatori bolliti». «Non se ne può più fra le temperatura africane e i viaggi all'insegna del sudore del caldo e della puzza», hanno dichiarato i manifestanti fuori dal Pirellone. In consiglio, invece, la consigliera regionale dem Carmela Rozza ha regalato, come provocazione, un ventaglio al governatore Attilio Fontana. I grillini, invece, hanno presentato una mozione urgente per chiedere alla giunta regionale di «mettere in campo tutte le iniziative per garantire un servizio adeguato» e di attivarsi da subito per le «attività di manutenzione degli impianti di climatizzazione». A raffreddare gli animi ci ha provato l'assessore lombardo alla Mobilità, Claudia Terzi, che annuncia «il no alle aumento delle tariffe»: «Portiamo in giunta ha spiegato - una delibera con cui chiediamo, anche per quest'anno, a Trenord di non applicare nemmeno l'aggiornamento Istat sulle tariffe dei treni». Ha poi aggiunto: «Lo abbiamo bloccato l'anno scorso e lo facciamo anche quest'anno perché crediamo che, finché non si riesce a garantire un servizio dignitoso, neanche un aumento dello zero virgola possa essere accettato». Non è bastato a placare l'ira dei pendolari che è divampata sulle pagine Facebook dei comitati, dove i viaggiatori hanno ribadito il proprio disagio con forza: «Un caldo soffocante e le persone schiacciate e ammassate come bestie. Sono migliaia di ore di vita perse»; «Siamo costretti a viaggiare peggio che nei carri bestiame». «Non si respira»: è la testimonianza di tanti viaggiatori.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA