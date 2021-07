«Vado in crisi, cerco la fede e trovo il calcio»

Un attore molla il palco e si chiude in casa. E vai a sapere che con il Covid questo sarebbe successo davvero. Aveva immerso la punta della penna nella profezia Walter Leonardi, quando si era messo a scrivere A-Men Gli uomini, le nuove religioni e le altre crisi, monologo al Teatro Fontana da oggi al 12 luglio. Il one man show (pensato con Carlo Giuseppe Gabardini) vede il regista e attore del Terzo Segreto di Satira nei panni di uno stand up comedian in crisi depressiva che comincia a cercarsi un credo. «È una storia che parla di crisi, individuale e sociale. Un modo per chiedersi, anche, come usciremo da questa stagione, se uguali, cambiati». La religione occupa la scena: «Il protagonista si mette a cercare la religione perfetta: parte da quelle monoteiste, passa alla new age e arriva fino al calcio». Il testo, leggero e ironico, non risparmia allo spettatore riflessioni sulla consolazione dei vari credi: «Sono ateo, sono convinto che si debba trovare un equilibrio in noi stessi, ma certo non posso negare la grande capacità di alcune religioni di dare un senso alla nostra vita». Ridere oggi, dopo la pandemia è necessario: «Cosa mi fa ridere? Il cartoon dei Griffin, il loro mix di surrealismo e non-sense. Non mi piacciono, invece, alcuni giovani comici attuali, convinti che basti scandalizzare per sfidare il politically correct: che è fastidioso, intendiamoci, ma va sfidato con intelligenza». Walter Leonardi, reduce da Comedians di Gabriele Salvatores è pronto al nuovo spettacolo teatrale per la stagione ventura: «Si intitola Barabba parla di quel tizio che, allora, era molto più popolare di Gesù. Un modo per riflettere sugli effetti deleteri del populismo». (F.Gat.)

