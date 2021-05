Vaccini, via con gli over 50

Simona Romanò

Avanti a pieno ritmo con le vaccinazioni anti-Covid. Lunedì scatta il click day per i lombardi tra 50 e 59 anni che potranno prenotare il vaccino. Inoltre, riprende l'immunizzazione degli insegnanti e s'allungano, per tutti, i tempi tra la prima e la seconda dose di Pfizer e Moderna, così da sfruttare al meglio le fornitori e garantire un'iniziale protezione al maggior numero possibile di lombardi.

OVER 50. Si apre la finestra per i cinquantenni, in anticipo di una settimana rispetto al piano inziale. Si tratta di una platea di 1.592.060 persone, per le quali i primi appuntamenti per l'iniezione saranno fissati dal 19 maggio. «Purtroppo non riusciamo a mantenere il ritmo della scorsa settimana, di 115mila dosi al giorno, e al momento ne facciamo 85mila», ha spiegato ieri il governatore Attilio Fontana. Si tratta comunque di numeri elevati, «superiori a quanto richiesto dal commissario dell'emergenza Figliuolo», che aveva fissato un tetto minino per la Lombardia di 51mila iniezioni giornaliere.

MODALITÀ. Per i 50enni sono quelle già sperimentate per le altre categorie: dal portale di Poste Italiane (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it); dal call center (800.894545); tramite i Postamet degli uffici postali o facendosi aiutare dei 4mila postini lombardi.

SECONDE DOSI. L'annuncio dell'adesione dei 50enni arriva insieme a quello dell'allungamento a 35-42 giorni tra le due dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, prima rispettivamente di 21 e 28 giorni, come indicato dal Comitato tecnico scientifico nazionale. «Più persone vaccinate prima», ha commentato l'assessora al Welfare Letizia Moratti. Precisando che «per chi ha già l'appuntamento per la seconda dose non cambia nulla», perché solo a partire da oggi la seconda puntura slitterà.

INSEGNANTI. Riaprono le prenotazioni per il personale scolastico: dopo lo stop deciso il 9 aprile da Figliulo per dare priorità ai soggetti fragili con patologie croniche, riparte dalla prossima settimana l'immunizzazione dei docenti che devono ancore ricevere il siero.

Venerdì 7 Maggio 2021

