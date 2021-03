Vaccini, si apre alle aziende

Simona Romanò

Il vaccino anti-Covid sarà direttamente somministrato nei luoghi di lavoro non appena inizierà l'immunizzazione di massa dei lombardi, oltre le fasce a rischio.

Ai soggetti fragili, invece, le iniezioni partiranno dalla prossima settimana: circa 350-400mila persone ricoverate in alcuni reparti, come di oncologia o dialisi. Da vaccinare, in seguito, anche i caregiver familiari, ovvero i parenti che si prendono cura del disabile. L'ipotesi «è quella di limitarsi per ora ai genitori» che assistono il malato. «Si deve correre più veloce del virus», ha dichiarato ieri il governatore Attilio Fontana annunciando con l'assessora al Welfare Letizia Moratti il via libera al protocollo (il primo finora in Italia) sottoscritto fra Regione, Confindustria Lombardia, Associazione nazionale medici del lavoro e Confederazione italiana della piccola e media industria. «Si potranno vaccinare direttamente i propri dipendenti su base volontaria all'interno delle proprie aziende - ha spiegato Fontana - se ci sono le condizioni per farlo». Ovvero spazi idonei, la disponibilità dei medico del lavoro di riferimento e il necessario per fronteggiare eventuali casi avversi. Tutto ciò permetterà «di alleggerire le strutture sanitarie», perché una fetta della popolazione non si dovrà rivolgere al sistema sanitario. Ai sindacati, che si dicono «perplessi», Moratti spiega che «la vaccinazione in azienda si svolgerà nel rispetto delle categorie prioritarie individuate dal piano nazionale, come gli over 80 e i fragili». Secondo Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, «considerando solo le aziende da almeno 100 dipendenti, saranno immunizzati circa 400mila lavoratori» con la prospettiva di allargare anche ai familiari.

Intanto, l'allarme per la curva dei contagi è alto in Lombardia, ancora colpita dalla terza ondata: i numeri Covid e gli ospedali sotto stress costringono alla stretta. Sembra certa la zona rossa da lunedì, con restrizioni severe, se il governo le metterà in atto, già dal weekend.

