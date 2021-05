«Vaccini, richiamo in Lombardia»

Simona Romanò

Il richiamo del vaccino anti-Covid in concomitanza con le vacanze estive per milioni di lombardi. Potrebbe essere un problema. «Per la seconda dose i lombardi dovranno rientrare dalle ferie», ha dichiarato ieri il governatore Attilio Fontana. «Nel nostro piano vaccinale - ha poi spiegato - abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali di agosto. E quando facciamo il vaccino cerchiamo di chiedere se si è presenti e si cerca di accontentare le persone anticipando o posticipando di qualche giorno». La flessibilità c'è: «Se si rientra nei parametri consentiti si cerca di dare questa opportunità. Sia chiaro, non è una garanzia, ma una possibilità che cerchiamo di concedere».

FIGLIUOLO HA DETTO NO Anche l'assessora al Welfare Letizia Moratti conferma che il richiamo in vacanza «è complesso». E ha ricordato che il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo ha ammesso «che, per il momento, non è possibile». Il richiamo per i quarantenni, che riceveranno in prevalenza la prima puntura tra il 10 e il 17 giugno, andrà dopo il 15 luglio. E per coloro che si prenotano da adesso in poi (i trentenni da giovedì e dal 2 giugno dai 16 ai 29 anni) il richiamo slitterà via via nella stagione clou delle vacanze: il portale dal quale si effettuano le adesioni fornisce una finestra temporale di quando sarà fissato, ovviamente in base al siero iniettato.

ACCORDO SALVA-FERIE La Lombardia sta lavorando a un protocollo con altre Regioni: il piano, annunciato sabato dai governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti, disponibili a immunizzare i turisti che soggiornano almeno una settimana sulle montagne piemontesi e sulla costa ligure, potrebbe valere anche per i lombardi. Ma occorre innanzitutto l'ok di Figliuolo, che al momento non è arrivato.

PROFILASSI È confermato invece l'impegno della Moratti di «garantire la prima dose a tutti i lombardi che la chiederanno entro la fine dell'estate». Secondo la più cauta delle previsioni, «entro il 10 luglio», a patto che si arrivi a 120mila inoculazioni quotidiane. Oggi, a quota 85mila.

