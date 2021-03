Vaccini, parte l'indagine sul mercato parallelo

La procura ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, in seguito al deposito da parte di Regione Lombardia dell'elenco di coloro che hanno contattato o Aria, la centrale acquisti regionale, o gli uffici dell'assessorato alla Sanità o quelli della Presidenza, per proporsi - senza ricevere mai alcuna risposta, per la fornitura di vaccini anti Covid.

L'indagine esplorativa è stata affidata al pm Paolo Filippini: gli accertamenti riguardano l'esistenza o meno di un presunto mercato parallelo. La procura ha già acquisito la lettera inviata il 19 febbraio da Letizia Moratti all'ex commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, nella quale l'assessora al Welfare ha segnalato di aver ricevuto offerte e ha ribadito che la Lombardia non si rivolge ad alcun presunto mercato parallelo

La nuova inchiesta si aggiunge a quella aperta settimane fa per frode in commercio dall'aggiunto Eugenio Fusco e dai pm Bianca Maria Baj Macario e Maura Ripamonti: in questo caso si sta scavando in particolare su strane offerte di vaccini sul dark web.

