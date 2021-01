Vaccini, obiettivo 3 milioni a maggio

Simona Romanò

Campagna vaccinale anti-Covid a ritmo serrato. «Il piano della Regione prevede l'immunizzazione, entro fine maggio, di oltre 3 milioni di cittadini», hanno annunciato, ieri, in commissione Sanità al Pirellone, il Covid manager Giacomo Lucchini e il direttore generale del Welfare Marco Trivelli. A oggi è vaccinato un lombardo ogni 100mila; sono 104.449 i sieri iniettati dopo il record delle 17.547 somministrazioni di martedì, rivendicato dal governatore Attilio Fontana: «La Lombardia è prima per numero di dosi giornaliere fatte». Ma, nel complesso, è sempre indietro rispetto alla media nazionale.

La prima fase si conclude a fine febbraio con 13mila vaccinazioni a settimana per coprire circa 343mila sanitari, tra operatori ospedalieri, medici e ospiti delle Rsa, dottori di famiglia. Ed è già in corso la programmazione della fase 2. «Da febbraio a maggio - ha spiegato Lucchini - riguarderà 700mila over 70, 2 milioni tra 60 e 79enni, oltre a forze dell'ordine, malati cronici, addetti dei servizi indispensabili».

Per allora «servirà un cambio di marcia e il raddoppio della quantità di fiale». Per questo, la Regione aumenterà «gli attuali 65 hub vaccinali, creando un punto ogni 40mila abitanti» e ingaggerà «per l'inoculazione anche i medici di base»: ciò sarà però possibile quando arriveranno i sieri che non necessitano di celle frigorifere a meno 75 gradi. Intanto, i primi 11mila vaccini Moderna arriveranno tra il 25 e il 26 gennaio. Proprio sul fronte dell'approvvigionamento la pianificazione è d'obbligo: «La Lombardia, infatti, sta conservando in via cautelativa il 30% di dosi per i richiami», ha precisato Lucchini. Poiché i richiami partono lunedì ai medici che sono stati protagonisti del vax day del 27 dicembre e così ci saranno i primi camici bianchi con il ciclo completato. Fatto sta che domenica non sono programmate, per ora, nuove vaccinazioni, in attesa delle consegne dal governo, «perché mancano le scorte», avverte il presidente della commissione regionale Sanità Emanuele Monti (Lega).

