Vaccini liberi agli over 80, poche code

Code e alcuni centri vaccinali a respingere chi si è presentato senza appuntamento perché sprovvisto di dosi extra. Qualche intoppo il primo giorno di vaccinazione libera per gli over 80 autocandidati, ovvero per chi non aveva mai ricevuto l'appuntamento (pur avendolo richiesto) dal portale Aria.

In molti hanno preso d'assalto il Pio Albergo Trivulzio: 250 autocandidati e alla fine sono state immunizzate 880 persone. Al Fatebenefratelli una quarantina di persone in più delle previste; altrettante al Policlinico e all'ospedale militare di Baggio. Non così positiva la situazione al drive through di via Novara e agli hub in provincia come quello Cernusco o Binasco, dove le dosi scarseggiavano.

Intanto, ieri i contagi in Lombardia sono migliorati, ma numeri negativi sul fronte decessi. A fronte di 46.178 tamponi si sono contati 2.569 nuovi positivi con un tasso al 5,4%. Diminuiscono (- 11) i ricoveri nelle rianimazioni e negli altri reparti (- 48), mentre i morti sono tornati a crescere: ieri 109 (martedì 53). I casi in provincia di Milano 808; di cui 307 in città (103 martedì). (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA